Киев, , 15:49 — REGNUM На Украине эксперты обсуждают, почему «Нафтогаз» не спешит возобновлять прямую покупку газа из ресурсов российского Газпрома, который обойдется значительно дешевле, чем покупать в ЕС по т. н. «реверсной схеме», передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.

Эксперт по энергетике Дмитрий Марунич обращает внимание, что в Киеве «затарились» более дорогим (по сравнению с прямыми поставками) «реверсным» газом еще в прошлом году.

Кроме того, напоминает эксперт, Украине необходимо платить по кредитам под эти запасы.

«Еще подписали на 0,5 млрд (+0,5) контракты на физический реверс газа из ЕС на 1-й квартал (или 1-е полугодие) нынешнего года. Так что платите и не воняйте», — отмечает эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что 16 января генеральный директор компании «Оператор ГТС» Сергей Макогон заявил о приоритете польского направления для получения газа из ЕС. По его словам, по такой схеме Украина готова принимать до 6,6 млрд кубометров газа в год — «вопрос только в наличии нужного объема газа и давления с польской стороны».

До этого исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что между Украиной и Россией нет ни контрактов, ни даже переговоров о покупке газа напрямую.