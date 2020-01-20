Москва, , 15:46 — REGNUM Предложенные президентом России Владимиром Путиным конституционные изменения касающиеся, в частности, индексации пенсий и закрепления минимального размера оплаты труда является, по сути, ответом на протестные акции против осуществленной правительством пенсионной реформы, которая вызвала заметный общественный резонанс, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент РЭУ им. Плеханова, к. ю. н Наталья Свечникова, комментируя внесение изменений в Конституцию РФ.

«Если говорить о предложенном расширении полномочий парламента, то это приближение к конституционной системе таких стран, как Китайская Народная Республика.

В Китае парламент обладает полномочиями принятия решения о назначении и смещении председателя правительства (Государственного совета), в то же время парламент избирает главу государства — председателя КНР, а также его заместителя.

В Конституции Китая существует оговорка относительно того, что все члены китайского правительства — от премьера до рядового члена правительства — могут занимать свои должности не более, чем два срока подряд. Относительно числа переизбраний президента в Китае ничего не указано.

В этом смысле российской Конституции близка формулировка в Конституции Франции, Французским президентом нельзя быть более двух сроков подряд. Президент России в свою очередь высказался в пользу отмены возможности занятия президентского поста одним и тем же лицом более двух сроков подряд, и предложил ограничить президентские полномочия в целом двумя сроками.

Полагаю, что имеет место тенденция по ограничению конституционных полномочий президента Российской Федерации и увеличению парламентского контроля за назначением и деятельностью правительства.

Результаты общероссийского голосования весной 2020 года покажут, насколько Россия приблизится к зарубежным моделям конституций, а именно к форме парламентской республики», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, изменения в российскую Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, потребуют внесения поправок по меньшей мере в 14 статей.

Читайте также: В Конституции РФ предложено изменить 14 статей