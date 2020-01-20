Санкт-Петербург, , 15:43 — REGNUM Европейская низкобюджетная авиакомпания Wizz Air откроет в летнем сезоне 2020 года четыре новых рейса из петербургского международного аэропорта «Пулково», которые будут выполняться в рамках так называемой седьмой степени свободы воздуха. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает пресс-служба ООО «ВВСС» (управляет аэропортом).

Самолет Wizz Air в «Пулково» ООО «ВВСС»

Туристы из Петербурга на самолетах венгерского лоукостера смогут отправиться по совершенно новым направлениям — в Братиславу (Словакия), Бухарест (Румыния), Вильнюс (Литва) и Софию (Болгария) по фиксированным низким ценам.

Напомним, седьмая степень свобода воздуха означает, что зарубежные авиакомпании смогут выполнять прямые рейсы в «Пулково» из городов и стран, где у них нет юридической регистрации. Это существенно расширит маршрутную сеть «Пулково», привлечет лоукостеров и снизит цены на билеты для петербуржцев. «Пулково» стал первым в России аэропортом с таким уровнем свободы.

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По словам генерального директора ВВСС Леонида Сергеева, аэропорт «Пулково» получил беспрецедентные условия для развития международного авиационного хаба. «Пулково» существенно расширит свою маршрутную сеть, привлечет лоукостеров и снизит цены на билеты для петербуржцев.

«Этот комплекс мер включает седьмую степень свободы воздуха, возможность гибкого управления тарифами возможность гибкого управления тарифами на обслуживание рейсов и электронные визы для въезда в Петербург и Ленинградскую область. Мы первыми в стране предлагаем зарубежным авиакомпаниям такие уникальные рыночные условия», — отметил Сергеев.

Полёт из Петербурга на самолетах Wizz Air по новым направлениям обойдётся в 29,99 евро в одну сторону, включая все налоги. Первые рейсы запланированы на начало июня. Так, с 1 июня самолёты отправятся в Братиславу, они будут летать по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. В Вильнюс, начиная с 3 числа, по средам и воскресеньям. В Бухарест, с 1 июля по понедельникам, средам, пятницам. В Софию со 2 июля, по вторникам, четвергам и субботам.

Добавим, что по итогам 2019 года, авиакомпания Wizz Air обслужила в Петербурге более 111,1 тысяч пассажиров, что на 59,4% больше показателя за предыдущий год. В зимнем сезоне 2019/2020 года перевозчик ежедневно выполняет прямые регулярные перелеты из Санкт-Петербурга в Будапешт (Венгрия) и Лондон (аэропорт Лутон, Великобритания).

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