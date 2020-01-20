Ставрополь, , 15:38 — REGNUM Свыше 500 млн рублей субсидий получил в 2020 году Ставропольский край на развитие двух промышленных парков. Средства выделены региону в рамках реализации национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса, сообщили ИА REGNUM 20 января в пресс-службе министерства энергетики, промышленности и связи края.

Данные субсидии предназначены для развития краевого индустриального парка (ИП) «Мастер» и для технопарка «Монокристалл». Оба промышленных парка расположены в городе Ставрополе. Каждый из проектов профинансирован на 252,5 млн рублей.

Запуск третьей очереди ИП «Мастер» запланирован на 2020 год. В настоящее время работы по реконструкции находятся в завершающей стадии. Уже началось «заселение» первых резидентов. Между тем реконструкцию технопарка «Монокристалл» также планируется завершить в этом году. Здесь смогут разместиться шесть наукоёмких производств.

Ожидается, что развитие промышленных парков на Ставрополье позволит обеспечить субъекты малого и среднего предпринимательства доступом к производственным помещениям для создания производств и инновационных компаний.