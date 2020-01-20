Ташкент, , 15:33 — REGNUM Соглашение о строительстве ветровой электростанции мощностью 400 МВт в Навоийской области Узбекистана подписали министерство инвестиций и внешней торговли республики и компания Masdar из ОАЭ, сообщили в информационной службе узбекистанского министерства.

В рамках соглашения эмиратская компания инвестирует $600 млн в реализацию проекта. Строительные работы планируется начать в третьем квартале 2020 года, а окончить строительство — в 2022 году. Компания Masdar реализует полный цикл проекта, от проектирования и финансирования до эксплуатации.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года компания Masdar подписала инвестиционное соглашение на строительство солнечной электростанции мощностью 100 МВт на территории Навоийской области Узбекистана. В реализацию проекта планируется инвестировать $100 млн.

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