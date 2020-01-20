Москва, , 15:34 — REGNUM По итогам 2019 года больше всего в России было приобретено автобусов модели ПАЗ-3205. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Всего за отчётный период было куплено 3604 новых автобуса модели ПАЗ-3205, что на 4% меньше, чем годом ранее.

Следующие два места в модельном рейтинге автобусного рынка в РФ занимают также представители Павловского автозавода.

На второй строчке разместился высокопольный автобус малого класса ПАЗ-3205. Его за прошедший год приобрели 2700 покупателей. Здесь наблюдается рост спроса на 6,6%.

Тройку лидеров замыкает модель автобуса среднего класса ПАЗ-4234 — 1193 единицы. За 2019 год прирост продаж таких автобусов составил 39,5%.

Четвёртое и пятое места заняли соответственно низкопольный автобус НефАЗ-5299 (1053 ед.) и ЛиАЗ-5292 (718 ед.).

Что касается остальных, то они разошлись тиражом менее 400 единиц.

Напомним, в прошлом году объем реализации новых автобусов в России составил 13,8 тыс. единиц. Это на 6,3% больше, чем в 2018 году.

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