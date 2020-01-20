Киев, , 15:33 — REGNUM По состоянию на 1 января 2020 года на Украине насчитывалось 11,3 млн пенсионеров.

Такую статистику сегодня, 20 января, опубликовал украинский Пенсионный фонд, передает корреспондент ИА REGNUM.

Для сравнения — на 1 января 2019 года общая численность пенсионеров на Украине, по официальным данным, составляла 11,470 млн человек.

Ведомство также информирует, что средняя пенсия на Украине сейчас составляет 3082,98 грн (порядка 130 долларов).

ИА REGNUM напоминает, что власти Украины продолжают постепенно увеличивать пенсионный возраст. В частности, с 1 апреля 2020 года пенсионный возраст для женщин увеличится на полгода и будет составлять 59,5 лет, с 1 апреля 2021 года — 60 лет.

Предполагается, что финансирование Пенсионного фонда Украиныиз бюджета составит 172,6 млрд грн.