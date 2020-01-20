Москва, , 15:32 — REGNUM Население России, конечно, положительно воспримет предложение об отмене комиссии банков за платежи за жилищно-коммунальные услуги, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Екатерина Новикова.

«Рост тарифов ЖКХ является одной из причин несвоевременного погашения установленных тарифов населением по всей России. Более того, за последние годы появились и новые виды тарифов, как например, взносы на плановые работы по капитальному ремонту жилых строений.

Таким образом, взносы населения на оплату ЖКХ только растут. Вместе с тем, банки также получают дополнительный процент, являясь посредниками в переводах данного рода платежей управляющим компаниям, при этом сумма комиссии может сильно отличаться от банка к банку.

В связи с этим, возник вопрос по возможности запрета банкам брать комиссию за платежи по ЖКХ, тем самым снизив стоимость тарифов, пусть и на небольшую сумму.

Безусловно, населением данное решение было бы воспринято положительно, но возникает вопрос операционной работы банков по перечислению данных средств управляющим компаниям: будут ли банки также оперативно пересылать такие платежи или они будут проходить с задержками?

Если же переложить данную комиссию на управляющие компании, то она в итоге будет также перенесена на население», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов заявил, что законопроект об отмене банковской комиссии по переводам граждан за коммунальные услуги может быть внесен в Госдуму в ближайшие месяцы.

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