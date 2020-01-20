Уфа, , 15:26 — REGNUM IQ-парк в статусе регионального оператора Сколково появится в 2020 году в Уфе. Об этом 20 января сообщила председатель Госкомитета РБ по предпринимательству Римма Бойцова на оперативном совещании в правительстве Башкирии.

Отмечается, что в настоящий момент потенциальные резиденты Сколково при поддержке центра «Мой бизнес» готовят документы на получение данного статуса.

По словам чиновников, в настоящий момент Фонд Сколково активно работает по формированию концепции IQ-парка. Данная площадка должна стать одим из ярчайших инновационных проектов. Отмечается, что VR-концепция парка будет представлена в конце текущего месяца. IQ-парк начнет работу в пустующем здании на улице Заки Валиди, 32/2.

По словам Риммы Бойцовой, в настоящее время идет работа по формированию других инфраструктурных площадок. Прорабатываются концепции создания технопарков на базе Полиграфкомбината и НИТИГа.

По ее словам, в Башкирии функционируют двадцать коворкингов для IT специалистов, созданы три бизнес-инкубатора. Кроме этого, будут организованы бытовые коворкинги и креативный кластер для ремесленников.

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