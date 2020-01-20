Черкесск, , 15:20 — REGNUM В Карачаево-Черкесии за два года обеспечат доступом в сеть Интернет 224 социально значимых объекта. Таким образом, до 2021 года в республике будут подключены к «всемирной паутине» в общей сложности 304 таких объекта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства региона.

По словам министра промышленности и торговли Мурата Аргунова, Карачаево-Черкесия активно реализует мероприятия федеральной программы «Цифровая экономика». Так, в 2019 году было подключено к сети интернет 80 социально значимых объектов.

Среди них в том числе 28 фельдшерско-акушерских пунктов и 23 образовательных учреждения. Кроме того, доступом к высокоскоростному интернету обеспечены 12 органов исполнительной власти и 16 сельских администраций, а также одна пожарная часть.