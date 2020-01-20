Москва, , 15:19 — REGNUM По итогам 2019 года объем продаж новых автобусов в РФ составил 13,8 тыс. штук, что на 6,3% больше результата 2018 года. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

По данным аналитиков агентства, продажи новых автобусов в России растут четвертый год подряд.

В марочном рейтинге лидерами являются автобусы отечественного бренда «ПАЗ». Доля этой компании в общем объеме проданных за год в России автобусов составила 58%. Это соответствует 8 049 единицам. Здесь мы наблюдаем рост на 5,9% по сравнению с 2018 годом.

Вторую строчку в рейтинге занял «ЛИАЗ». За год было реализовано 1610 единиц автобусов этого бренда, что на 4,5% меньше, чем было продано в предыдущий период. На третьем месте компания «НЕФАЗ» с результатом 1 053 проданных автобуса (+36,6%).

Четвёртое и пятое места заняли соответственно автобусы китайской компании Yutong (590 ед.) и белорусского «МАЗа» (466 ед.).

Напомним, в декабре прошлого года на российском рынке было продано 1748 единиц новых автобусов, что на 0,7% меньше, чем в 2018 году.

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