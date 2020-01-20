Париж, , 15:14 — REGNUM Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр объявил о значительных иностранных инвестициях и создании тысячи рабочих мест, сообщает Le Figaro.

«Во Францию будет вложено восемь миллиардов евро иностранных инвестиций, и будут созданы тысячи рабочих мест», — заявил министр экономики страны.

Как сообщало ИА REGNUM, контракт стоимостью два млрд евро на закупку прогулочных судов будет подписан морским перевозчиком MSC Cruises и верфью Chantiers de l'Atlantique в Париже.

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