Найроби, , 15:12 — REGNUM Кения ведет активные переговоры со Всемирным банком о предоставлении займа на сумму до 993 млн долларов США, что составляет почти половину необходимого внешнего финансирования восточноафриканской страны в этом финансовом году. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя министерства финансов Кении.

Размер кредита от Всемирного банка будет зависеть от того, сколько могут собрать его собственные спонсоры, сказал Джулиус Муийя, главный секретарь в министерстве финансов Кении.

«Мы рассчитываем на сумму от 50 до 100 миллиардов кенийских шиллингов (от 496,5 до 993 млн долларов США) в зависимости от того, какой будет проявлен интерес», — сказал он в интервью Reuters.

По словам чиновника, кредит будет дешевле коммерческого займа в соответствии с политикой правительства по сокращению расходов на внешнее финансирование.

Как сообщают журналисты агентства, восточноафриканская нация намерена сократить задолженность на зарубежных рынках капитала после активного заимствования в последние годы, включая задолженность по еврооблигациям, пакет китайских займов и синдицированные коммерческие займы. Всемирный банк, который осуществляет несколько программ финансирования проектов развития в Кении на сумму в несколько миллиардов долларов США, рассматривается как одна из жизнеспособных альтернатив коммерческой задолженности.

«Он [займ от Всемирного банка] очень выгодный, по справедливой цене», — сказал Муийя, добавив, что он, вероятно, будет дан по ставке, чуть больше обычной льготной ставки Всемирного банка.

По прогнозу министерства финансов Кении, дефицит бюджета страны сократится до 5,7% ВВП в 2020/21 году.

Муийя добавил, что уверен, что дефицит в этом году будет полностью покрыт за счет доступных кредитов.

«Мы очень четко понимаем, что хотим снизить долю внешнего долга», — подчеркнул он.

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