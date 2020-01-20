Москва, , 14:59 — REGNUM «Справедливая Россия» направила свои предложения главе правительства РФ Михаилу Мишустину. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 января, с соответствующим заявлением выступил президиума центрального совета «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым.

Партия считает, что «новое правительство Российской Федерации для реального улучшения жизни граждан и достижения национальных целей и стратегических задач развития страны должно осуществлять свою деятельность с учетом предложений парламентских партий».

В этой связи партия направила свои предложения по ряду направлений работы правительства.

Прежде всего, партия настаивает на увеличении размера потребительской корзины и переход к достойному минимальному уровню потребления, введении прогрессивной системы подоходного налога физических лиц, существенном расширении прогрессивной системы налогообложения в отношении роскошного потребления, а также на единой тарифной системы оплаты труда на всей территории Российской Федерации в отношении стратегически важных для страны профессий.

Кроме того, «Справедливая Россия» настаивает на сокращении продолжительности рабочего времени для женщин, имеющих детей.