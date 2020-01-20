Москва, , 15:06 — REGNUM По итогам 2019 года больше всего мотоциклов было приобретено в Москве. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

За отчётный период в Москве было продано 3172 экземпляра байков. Это на 21% больше, чем в 2018 году.

Жители Московской области в прошлом году приобрели 1403 мотоцикла, что на 18% больше результата предыдущего года. Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург. Здесь в 2019 году дилеры реализовали 698 единиц мотоциклов. Это на 16% превышает результат 2018 года.

Четвёртое и пятое места соответственно занимают Свердловская область (529 ед.; +31%) и Краснодарский край (426 ед.; +38%).

Напомним, всего в России по итогам 2019 года было продано 13 тыс. новых мотоциклов. Это на 38% больше результата продаж 2018 года. Больше всего в РФ за отчётный период было приобретено мотоциклов бренда BMW — 2258 единиц.

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