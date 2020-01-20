Сеул, , 15:05 — REGNUM В 2020 году в Южной Корее инвестируют более 900 млрд вон (~$777,3 млн) в развитие энергетической сферы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

По их словам, в текущем году в энергетический сектор будет инвестировано 916,3 млрд вон (~$791,4 млн), что на 19,1% больше, чем в прошлом году.

Известно, что данные средства будут выделены на развитие 16 областей.

Предполагается, что на развитие водородной энергетики в стране будет выделено 43,1 млрд вон (~$37,2 млн), атомной энергетики — 27 млрд вон (~$23,3 млн), энергетической безопасности — 16,5 млрд вон (~$14,25 млн), солнечной энергетики — 11 млрд вон (~$9,5 млн), ветроэнергетику — 9,3 млрд вон (~$8,03 млн).