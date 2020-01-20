Вильнюс, , 14:54 — REGNUM В литовской Клайпеде отгружен очередной груз сжиженного природного газа российской компании «Новатэк», который прибыл из порта Высоцк, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 января.

Газовоз Coral Favia доставил 10 тыс. кубометров СПГ. Заказчик традиционно держится в тайне. Предположительно, партию заказал завод по производству азотных удобрений Achema, который является крупнейшим коммерческим потребителем газа в Литве.

Как отмечает прибалтийское новостное агентство BNS, это уже 15 груз с октября 2019 года.