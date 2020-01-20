Киев, , 14:51 — REGNUM На Украине обсуждают заявление главы МВФ об угрозе будущего экономического кризиса, сравнимого с Великой депрессией в США, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 января.

Напомним, что директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева отметила, что нынешняя тенденция развития мировой экономики напоминает первые годы XX века, «когда две взаимосвязанные силы — технологии и интеграция — сначала породили «позолоченный век», затем «бурные двадцатые», а в итоге привели к финансовой катастрофе».

«Основные факторы (грядущего) кризиса: неравенство населения и финансовые спекуляции. В этом контексте нынешняя политика Нацбанка Украины и минфина, а также «зарплатный дискурс» (речь о скандале с размером зарплат в правительстве Украины — ред.), делают Украину настоящей «экономической белой вороной», которая в виду приближения глобального пожара заполняет спасательные резервуары не водой, а авиационным керосином», — считает экономист Алексей Кущ.

Экономист Александр Гончаров считает, что заявление главы МВФ — «один к одному» про Украину, и весь вопрос лишь в том, как быстро осуществится прогноз.

«Украинские власти, несмотря на космические зарплаты и премии министров и топ-менеджеров госкорпораций, не собираются сглаживать неравенство в стране, где внутренний национальный доход (ВНД) в пересчете на душу населения и так всего лишь на уровне 2600 долл. США… К глубокому сожалению, Украина так и остается беднейшей страной Европы, а в глобальном рейтинге по доходам мы занимаем лишь 144-ю строку из 202», — напоминает специалист.

По его словам, о том, каких рекордных максимумов достигло неравенство в доходах и богатстве на Украине, даже говорить излишне.

«Словом, следим, как скоро осуществятся прогнозы МВФ… Тем более, что в Украине ни сами министры, ни руководители госкорпораций пока не дают вразумительных ответов на вопросы, что делать и как жить простым трудягам? Грубо говоря: чем хуже, тем лучше. В любом случае рост реальных доходов рядовых украинцев — дело самих рядовых украинцев, у всех остальных «наверху» — бизнес, ничего личного», — резюмировал экономист.

ИА REGNUM напоминает, что президент Украины 17 января потребовал от премьер-министра Алексея Гончарука разработать новую концепцию заработных плат всех министерств, ведомств и госкомпаний. По мнению Зеленского, при нынешнем состоянии экономики Украины топ-чиновники в принципе не могут зарабатывать много.