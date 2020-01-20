Буй, Костромская область, , 14:40 — REGNUM В городе Буй Костромской области строительство проблемного дома на улице Островского закончит фирма-санатор, — сообщает пресс-служба администрации региона.

Многоквартирный дом в Буе начала возводить местная фирма в 2015 году. За 4 года на объекте сменилось 2 застройщика, в конце прошлого года работы остановились.

18 обманутых дольщиков обратились за помощью в администрацию области. На сегодняшний день найдена фирма-санатор, это СУ-7. Сдать объект новый застройщик готов через год, затраты на завершение объекта будет компенсировать за счет продажи свободных квартир.

В 2018—2019 годах в Костромской области введено в эксплуатацию 10 проблемных домов с долевым участием. Ключи от квартир получили 448 собственников. В списке обманутых дольщиков остается порядка 360 человек.

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