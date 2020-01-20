Москва, , 14:45 — REGNUM По итогам 2019 года в России было реализовано 13 тыс. новых мотоциклов, что на 38% больше уровня продаж 2018 года. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Таким образом, продажи мотоциклов в РФ растут второй год подряд.

Больше всего в России за отчётный период было куплено мотоциклов бренда BMW — 2258 единиц. Это на 20% больше результата 2018 года.

На второй строчке в марочном рейтинге находится китайский бренд Racer. Его в прошлом году в нашей стране купили в количестве 1615 единиц (+60%). Тройку лидеров замыкают мотоциклы индийской компании Bajaj. За год их приобрели 1446 покупателей (+47%).

На долю трёх этих компаний в России приходится более 40% рынка новых мотоциклов.

Напомним, компания BMW разработала технологию бесконтактной зарядки своего электробайка. Теперь владельцам электромотоциклов BMW не надо будет подключать его к розетке. Для зарядки байка достаточно будет его поставить рядом с небольшой зарядной площадкой.

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