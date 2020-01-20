Мурманск, , 14:31 — REGNUM В Мурманской области собираются увеличить взносы за капремонт. Предложение об увеличении тарифа на сегодняшнем заседании регионального правительства озвучила глава областного минстроя Оксана Астахова, передает корреспондент ИА REGNUM.

По ее словам, в 2020 году тариф должен с шести до восьми рублей за квадратный метр для основной части многоквартирных домов и с 2 до 2,5 рублей — для деревянных строений. К 2024 году тариф предлагается повысить до 13,7 и 4,6 рублей соответственно.

«Это позволит сохранить финансовую устойчивость и реализовать наши планы. Это нормально, социально ориентировано, но при этом экономически обоснованно», — пояснила Астахова.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что решение будет принято после детального изучения вопроса.