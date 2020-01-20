Бишкек, , 14:27 — REGNUM Сокращение притока денежных переводов из России в Киргизию связано с принятым российским правительством решением о введении лимита на денежные переводы в 100 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает пресс-служба киргизского правительства сегодня, 20 января.

Фактический объем денежных переводов не сократился, а в связи с введением ограничений, часть денег киргизстанцы стали отправлять с родственниками или друзьями, едущими в Киргизию, либо привозить самостоятельно.

По официальным данным, за 11 месяцев 2019 года киргизские трудовые мигранты перевели из-за рубежа $2,2 млрд (около 135,4 млрд рублей), что на 11,6% или на $287 млн (17,6 млрд рублей) меньше показателя аналогичного периода 2018 года.

Отметим, что по итогам размер ограничения на денежные переводы из России в Киргизию увеличен до 150 тысяч рублей по итогам рассмотрения на уровне премьер-министров стран-участниц ЕАЭС в рамках Евразийского межправительственного совета в конце октября 2019 года.