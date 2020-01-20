Вашингтон, 20 января 2020, 14:26 — REGNUM Украина заняла 56 место из 60 возможных в рейтинге наиболее инновационных экономик мира, составленных финансовым изданием Bloomberg.
На первом месте рейтинга оказалась Германия, на втором — Южная Корея, а на третьем — Сингапур. Россия заняла 26-ю строчку рейтинга, а Польша — 28-ю.
Рейтинг основан на данных об инновационных разработках в области услуг, промышленности, производительности и активности в международных разработках.
Как сообщало ИА REGNUM, Украина оказалась одной из постсоветских стран с наиболее дорогим бензином. Дороже топливо лишь в Литве, Латвии и Эстонии.
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