Москва, , 14:20 — REGNUM Рост среднего размера задолженности граждан РФ по кредитам является положительным аспектом для российской экономики. Об этом 20 января заявил заместитель председателя комиссии общественной палаты РФ по общественному контролю Артём Кирьянов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По мнению эксперта, рост закредитованности населения в данном случае говорит о том, что люди активнее берут заём не для покупки бытовой техники, а для приобретения собственного жилья.

«Создаются условия, чтобы люди инвестировали в жильё. Соответственно средняя сумма задолженности растёт», — сказал Кирьянов.

Эксперт отметил, что в России предпринимаются меры для ограничения потребительского кредитования и выдачи займа в микрофинансовых организациях. Соответственно происходит переход в иной сегмент, а именно в ипотечное кредитование.

«Идёт переход в большие системообразующие кредиты. Поэтому люди больше занимают, но меньше платят. Долги растут потому что берут сегодня не 100 тысяч рублей на еду и оргтехнику. А берешь полтора миллиона, потому что миллион тебе государство через различные субсидии даёт. Это ситуация, которая развивает экономику, разгоняет экономический маховик», — заявил Кирьянов.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 года среднестатистический долг заемщика российского банка вырос почти на 11% и составил 249 тысячи рублей.

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