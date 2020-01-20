Москва, , 14:15 — REGNUM Запрет банкам брать комиссию по платежам за ЖКХ — это меньшее, что могут предложить депутата Госдумы. Причем не за свой счет, естественно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев, комментируя предложение Госдумы отменить комиссию за коммунальные платежи.

«В дополнение к пакету социальных мер, заявленных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, от материнского капитала до бесплатного интернета (не всего, конечно, но для доступа к социально значимым ресурсам), депутаты также решили внести свой вклад в борьбу с бедностью населения.

Действительно: казалось бы, почему граждане должны переплачивать. С другой стороны, коммунальные услуги отличаются от других услуг только тем, что гражданин обязан их оплачивать. В отличие от услуг стоматолога или таксиста, например, без которых при крайней нужде можно обойтись.

Проблема в том, что в реально работающей экономике недостаточно запретить банкам комиссию за платежи по ЖКХ. Вдобавок придется еще и обязать банки проводить бесплатные платежи по ЖКХ. Иначе с какой стати им этим тогда заниматься?

Процентные доходы — важнейшая составляющая банковского бизнеса. Заработать на проходящих платежах без комиссии можно будет, лишь инвестируя остатки на счетах, а это «короткие» деньги. Инвестируя «короткие» деньги, банки повышают свои риски.

В принципе, можно и обязать банки принимать оплату за услуги ЖКХ (кстати, вопрос — все банки в стране или только некоторые?), но в нормальной рыночной экономики ничего бесплатного не бывает. Конечно, в развитой экономике доходов граждан должно хватать на еду, одежду и оплату бытовых услуг, в том числе и ЖКХ.

А в странах с бедным населением, но при сильной социальной политике государства, не было бы проблем с компенсациями банкам за услуги по любым социальным платежам. Да прямо тендер можно проводить на определенные социальные платежи за определенную комиссию из бюджета.

В нашей реальности нужно понимать, что принятие такого закона приведет лишь к следующему: банки начнут отказываться от таких операций, но в конце концов изменят свои договора с поставщиками коммунальных услуг таким образом, чтобы брать комиссию за эти переводы с них. А те, естественно, свои расходы на эти комиссии включат в тарифы, которые все равно придется оплачивать гражданам.

В любой экономике за всё платят граждане, даже когда не знают об этом. В данном случае — через комиссию банкам за платежи, через дотации бюджета, формируемого из их налогов, или через повышенные тарифы ЖКХ, в любом случае платят в итоге граждане.

Чтобы они могли платить за все без социального напряжения, у них должны расти доходы. Это главная задача. А перекладыванием проблемы с одной головы на другую, проблему не решить, она в любом случае вернется к источнику ресурсов, к населению», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект об отмене банковской комиссии по переводам граждан за коммунальные услуги может быть внесен в Госдуму в ближайшие месяцы, заявил руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов.

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