Бишкек, , 14:00 — REGNUM Правительство Киргизии готовит нормативный документ для пресечения неучтенного импорта из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил заместитель премьер-министра республики Замирбек Аскаров, сообщили в пресс-службе правительства.

По его словам, недобросовестные налогоплательщики пользуются правом свободного перемещения товаров в ЕАЭС и импортируют грузы, которые не имеют законной документации, за счет чего уходят от налогообложения.

«В бумагах указываются одни цифры и название товара, а на самом деле провозят совсем иной продукт», — сказал Аскаров. По его словам, для повышения эффективности контроля ввозимых товаров поручено проработать вопрос пункта учета товаров и ускорить внедрение автоматической системы учета товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-ноября 2019 года товарооборот между Киргизией и странами ЕАЭС составил $6 млрд, что на 2,6% меньше, чем за 11 месяцев 2018 года.

Читайте также: В 2019 году торговля Киргизии с другими участниками ЕАЭС снизилась на 4,2%