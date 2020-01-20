Сеул, , 14:08 — REGNUM Южная Корея уступила своё первенство в рейтинге инновационных экономик (Innovation Index), сообщает агентство Bloomberg.

Согласно опубликованным данным, среди 60 стран участвующих в исследовании Южная Корея опустилась на второе место в рейтинге с показателем 88,16.

Известно, что страна Утренней свежести сохраняла свою лидирующую позицию в списке на протяжении шести лет.

В 2020 году первое место в рейтинге инновационных экономик заняла Германия (88,21), третье — Сингапур (87,01), четвертое — Швейцария (85,67), пятое — Швеция (85,5).

Отмечается, что США расположились на 9-й строчке рейтинга, Япония — на 12-м месте, Китай — на 15-м месте.

В министерстве стратегии и финансов Южной Кореи отметили, что на падение показателей и смещение в рейтинге повлияли как внутренние, так и внешние факторы.

Отмечается, что при составлении рейтинга учитывались показатели семи критерием, среди которых концентрация высокотехнологичных публичных компаний в стране, производственные мощности, расходы на исследования и разработки.