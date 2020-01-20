Сеул, , 13:33 — REGNUM В 2020 году в Южной Корее зафиксировали признаки восстановления экономики страны. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление президента страны Мун Чжэ Ина.

Известно, что данное заявление глава Южной Кореи сделал на первом совещании с советниками и помощниками.

По словам южнокорейского лидера, признаками улучшения стал рост индекса потребительских настроений и восстановление экспорта.

Президент отметил, что с февраля ожидается рост показателей экспорта, поскольку в стране уже зафиксировали рост среднесуточного экспорта, восстановление экспорта полупроводников и рост экспорта автомобилей.

Кроме того, в своём заявлении, глава страны акцентировал внимание на том, что Южная Корея на протяжении двух лет сохраняет первое место в мире по объёму заказов в судостроительной отрасли, а усилия правительства позволили повысить доход населения.