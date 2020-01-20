Вильнюс, , 13:20 — REGNUM Ситуация с попаданием отходов в водоёмы в Вильнюсе ничуть не лучше, чем в Клайпеде, где завод по производству картона компании Grigeo обвиняют в сливе отходов в Куршский залив в обход очистных сооружений. Об этом заявили общественники из организации по защите экологии Lašišos Dienoraštis, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 января.

Общественники свои слова подтвердили видеозаписью выпуска воды с очистных сооружений в реку Нерис (Вилия), на которой невооружённым глазом видна сбрасываемая в реку чёрная, как мазут, вода, по реке плывут частицы пластика и так далее.

Департамент по защите окружающей среды уже объявил, что проведут проверки, а в самой компании Vilniaus vandenys, которая управляет очистными сооружениями литовской столицы, выразили удивление и заявили, что «раньше такого никогда не было».