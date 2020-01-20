Москва, , 13:13 — REGNUM Нефтяные цены растут в первый торговый день недели 20 января на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Реакция нефтяного рынка на подписание торгового соглашения между США и КНР была крайне сдержанной: большая часть пошлин против китайских товаров осталась в силе, так что потенциал роста экономики главного потребителя сырья остается ограниченным. В ближайшее время котировки могут получить поддержку лишь за счет ограничения добычи в проблемных регионах.

В Ираке из-за массовых протестов в стране была приостановлена активность на месторождении Аль-Ахдаб, где объемы добычи составляли 70 тыс. баррелей в сутки. Под угрозой находится еще одно производство в Бадре.

В то же самое время сторонники Ливийской национальной армии блокировали порты в стране вследствие чего активность нефтяников сократилась на 800 тысяч баррелей.

После свержения ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году страна была разделена на две части: подконтрольную избранному парламенту, с которым сотрудничает Ливийская национальная армия, и сформированному при участии ООН и ЕС правительству.

Таким образом, текущая проблема с портами является следствием достаточно серьезных разногласий внутри государства и ее решение может занять определенное время. Сегодня цены ожидаются вблизи отметки в $65,50 за баррель», — полагает эксперт.

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