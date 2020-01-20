Саратов, , 13:11 — REGNUM Саратовскому аэропорту «Гагарин» присвоен статус узлового. Объем включен в соответствующий перечень постановлением правительства РФ, сообщает секретариат заместителя председателя правительства области Василия Разделкина.

В перечень включены воздушные гавани 20 городов России.

«Статус узлового позволит расширить маршрутную сеть аэропорта «Гагарин», в том числе с использованием субсидий для осуществления полетов в аэропорты, расположенные на территории разных субъектов РФ», — отмечается в сообщении.

По мнению Разделкина, новый статус «ожидаемо» окажет влияние и на расширение маршрутов полётов, и на стоимость билетов для пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, аэропорт «Гагарин» в городе Саратов был построен с нуля и введен в эксплуатацию 20 августа 2019 года. Его пропускная способность составляет 1 млн человек в год. С момента начала работы до конца 2019 года пассажиропоток аэропорта составил 257,5 тыс. человек, увеличив показатель загрузки старого аэропорта «Саратов-Центральный» за аналогичный период предыдущего года на 46%.

Сейчас в перечень узловых входят аэропорты Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Сочи, Уфы, Красноярска, Самары, Ростова-на-Дону, Хабаровска, Владивостока, Казани, Перми, Иркутска, Минеральных Вод, Тюмени, Калининграда, Якутска и Южно-Сахалинска.