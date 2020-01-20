Москва, , 12:52 — REGNUM Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять в первом чтении правительственный законопроект об электронном документообороте в системе tax free, передаёт корреспондент ИА REGNUM 20 января.

Речь идёт, в частности, о возможности оформлять электронные чеки в системе tax free. Система работает в РФ с 2018 года — иностранные граждане могут оформить возврат налога на добавленную стоимость (НДС) с товаров, которые они купили в РФ и вывезли за пределы Евразийского союза.

Теперь правительство предлагает организовать электронный документооборот между всеми участниками системы tac free. То есть, нововведение коснется магазинов розничной торговли, организаций, которые оказывающие услуги по компенсации НДС, а также ФНС и Федеральной таможенной службы РФ.

Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении на пленарном заседании 22 января.