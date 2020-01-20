Москва, , 13:01 — REGNUM Профицит федерального бюджета России за 2019 год составил, согласно предварительной оценке, 1,968 трлн рублей, или 1,8% ВВП. Об этом сообщает 20 января пресс-центр Минфина РФ.

«Профицит — 1 967 605,5 млн рублей», — говорится в сообщении.

Предварительный объём поступивших доходов составил 20,187 трлн рублей, это 101,1% от общего объема доходов федерального бюджета, который утверждён законом о федеральном бюджете. Бюджет исполнен на 98,5% относительно общего объёма, утверждённого тем же законом, в денежном выражении это 18,22 трлн рублей.

Отмечается, что на здравоохранение в минувшем году было потрачено 713 млрд рублей из запланированных 745,9 млрд (95,6%), на образование — около 826,5 млрд рублей (93,1%), на реализацию социальной политики — 4,88 трлн рублей (99,7%).

Ещё 122,7 млрд рублей пошло на развитие культуры и туризма (87%), план развития культуры и кинематографии реализован на 87,8% (122,4 млрд рублей), а бюджет на национальную оборону исполнен на 92,7% (2,998 трлн рублей).

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