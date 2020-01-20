20 января 2020 | Время чтения 9 мин

Одна из главных положительных тенденций сегодня – то, что российские компании стали не просто копировать иностранные лекарства и создавать более дешевые аналоги-дженерики, но и производить оригинальные препараты

Сергей Тарасов, , 12:50 — REGNUM Для отечественных фармзаводов «технологической Библией» считаются стандарты GMP

Стандарты качества GMP в российской фармацевтике: настоящее и будущее Pharma.net.ua

Какое лекарство лучше — дорогое или дешевое? Вопрос-ловушка, вопрос-маркер. Понятно, как на него ответит доверчивому покупателю провизор, чья зарплата напрямую зависит от прибыли аптеки. Ясно, что скажет фирма-производитель, или компания-продавец, или посредник, или врач. Между тем ответ прост и очень напоминает цитату из старой поваренной книги: «Хороший кофе получается из хорошего кофе». А хорошее лекарство — то, которое отвечает «правилу трех «К». То есть сделано из качественного исходного сырья, на качественном оборудовании и подтвердившее эффективность и безопасность в ходе клинических исследований. И потому — реально действует. А сколько стоит закупка, упаковка и реклама, какой процент закладывает в итоговую цену посредник или сам продавец — вопросы уже из другой сферы, чисто коммерческой.

Теория хорошей практики

И все же стереотип «дорогое импортное — значит хорошее» по отношению к лекарствам все еще силен. Борьба идет по всем фронтам и зачастую без правил. Но есть и объективные причины заблуждений. Люди просто не имеют представления о том, как организовано современное фармацевтическое производство в РФ и какие требования предъявляют к лекарственным препаратам на всех стадиях: изобретение, получение самого лекарства, проведение клинических исследований, регистрация, назначение пациенту. В одном из своих интервью проректор Инновационного научно-технического университета «Сириус», в прошлом — вице-президент одной из крупнейших российских биотехнологических компаний BIOCAD Роман Иванов подробно прослеживал историю зарождения стереотипа о том, что «настоящие» лекарства могут быть только европейскими или американскими и неизменно — дорогими. Зародилось это предубеждение к отечественным лекарствам в годы, когда отрасль была еле жива. Но с тех пор технологическое отставание удалось преодолеть. А государство всерьез взялось за регулирование этого сегмента рынка. В 2010 г. был принят закон «Об обращении лекарственных средств», введены обязательные клинические испытания, в том числе, для воспроизведенных препаратов. Действуют и другие документы, утверждающие на территории РФ международные стандарты и нормы. Так, для компаний, занимающихся производством лекарственных средств, «технологической Библией» стали стандарты GMP (Good Manufacturing Practice — надлежащей производственной практики), которым обязаны соответствовать все производители фармацевтической продукции России. Приняты они были в 40-е годы в США, в 1969 — рекомендованы ВОЗ для всего мира. В России их официально ввели с 2013 г. А с 2016 г., в соответствии с приказом Минпромторга, без сертификата GMP нельзя выйти на фармацевтический рынок стран Евразийского экономического союза.

«В Российской Федерации правила GMP приближены к европейским, как наиболее универсальным, — говорит глава Минпромторга Денис Мантуров. — Наличие сертификата GMP в России не просто формальность, это гарантия безопасности граждан». Судя по цифрам, которые приводит министр в своих интервью СМИ, правила достаточно строгие. По результатам проверок до половины российских и иностранных компаний-производителей лекарств, которые обращались за сертификатом на соответствие стандартам GMP, в таком документе получили отказ. Выдают его только тем компаниям, которые безупречно соответствуют всем критериям стандарта GMP.

Сейчас на территории России по стандартам GMP работают около 250 отечественных и более 600 зарубежных производителей лекарств. Среди них — «Нижфарм» в Нижнем Новгороде, «Верофарм» (Воронеж, Белгород и Владимирская область), «Фармстандарт» в Уфе, Курске, Томске, «Ниармедик Фарма» в Обнинске Калужской области, фармацевтические заводы в Красноярске и Новосибирске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и других регионах. За продукцией каждого из них — самый строгий контроль со стороны Росздравнадзора, Минпромторга, Минздрава и других структур. Немудрено: импортозамещение в столь важной сфере — это в первую очередь качество препаратов. В цехах — все по последнему слову техники: автоматика, компьютерное управление и мониторинг, контроль качества на всех этапах производства.

По уточненным данным

Но у страха, как и у недоверия, глаза велики. Удивительно, но граждане обычно представляют себе отечественные фармацевтические линии как что-то чисто фольклорное или глубоко советское: вроде гибрида ведьминого котла и «свечного заводика». Там, уверены они, что-то обязательно булькает и сыплется, кипит, выплескивается и добавляется ведрами «на глазок». Переубедить скептиков бывает крайне сложно.

Специалистам слышать подобное — не смешно, а печально. Вежливо улыбаясь, заместитель директора по качеству завода «Ниармедик Фарма» Александр Жерносек, к которому мы обратились за пояснениями, начинает их с самого начала 1996 года. Именно тогда «Ниармедик» наладил в соответствии со стандартом GMP выпуск тест-систем для определения гепатита С. Таких компаний в России были тогда единицы. А на заводе, открытом в 2015 г для производства противовирусного отечественного препарата «Кагоцел», все производство, включая его проект, соответствовали GMP. Александр Петрович поясняет: проверка качества начинается с входного контроля сырья и материалов, которые проводятся в оснащенных современным оборудованием физико-химической и микробиологической лабораториях. Без разрешения начальника отдела контроля качества ни одно наименование сырья и материала не попадет на производство. Так происходит на каждом этапе получения лекарственного препарата. Из каждых 100 кг массы для таблетирования отбирают пробы и подтверждают их качество, выписывают аналитический лист, подтверждающий соответствие полученного полупродукта. Контроль качества продолжается далее в процессе таблетирования. Отбор проб осуществляется каждые 15 минут и полученные таблетки проходят контроль непосредственно при их получении. От полученных таблеток (ангро) на этой стадии опять отбирается средняя проба для проверки качества в лаборатории. Снова выписывают паспорт, подтверждающий качество, и только затем передают на стадию упаковки. На стадии упаковки контроль продолжается. Пачки с лекарственным препаратом проверяются на соответствие требованиям, установленным в спецификациях, а блистеры с таблетками проверяются на герметичность упаковки. Затем всю серию произведенной продукции отправляют в карантин — пока не будет проведен контроль уже готового лекарственного средства на соответствие требованиям фармакопейной статьи, зарегистрированной в Минздраве. Только после всех проведенных испытаний и получения положительного заключения лабораторий начальник отдела контроля качества оформляет паспорт на серию готовой продукции. И даже после этого лекарственный препарат еще не может быть выпущен. Сформированное в процессе производства досье на серию попадает на проверку к уполномоченному лицу завода, который проверяет всю поступившую документацию по производству и решает можно ли серию готового продукта выпустить на рынок в гражданский оборот.

Точность и аккуратность производства — вплоть до заполнения упаковки — контролирует автоматика. Строгую фильтрацию проходит воздух. А результаты всех замеров хранятся в базе данных в течение нескольких лет.

Все эти процедуры — дело не быстрое, требуется проведение большого количества испытаний и оформления необходимых документов. Но когда речь идет о здоровье людей, все надо делать тщательно и последовательно, говорит Александр Жерносек. Поспешность сродни халатности. Проверки основаны на фармакопейной статье, зарегистрированной в Минздраве, и ей должна соответствовать каждая таблетка. И она на заводе проходит контроль качества по всем показателям, зарегистрированным в фармакопейной статье — таким как микробиологическая чистота, количественное содержание активного вещества, однородность дозирования, распадаемость таблетки и пр.

Без такого тщательного контроля не обойтись — это требования GMP к производству. К сожалению, вокруг лекарственных препаратов часто начинают искусственно нагнетать всяческие слухи. Этот сезон не исключение: в СМИ вновь запустили старую «утку», что в таблетке Кагоцела содержится вещество госсипол, которое оказывает негативное действие на репродуктивную функцию — сперматогенез.

Для получения субстанции (активного вещества) препарата Кагоцел госсипол с помощью реакции химического синтеза соединяется с другими компонентами будущего активного вещества, в результате получается новое вещество с совершенно другими свойствами, главным из которых является противовирусная активность.

«В процессе производства, — поясняет Александр Жерносек, молекулы госсипола, входящие в состав полученного нового химического соединения — сополимера, оказываются связанными и высвободиться не могут никак. Это обусловлено принципами, на которых основан химический синтез этого вещества.

Также важно, что на всех этапах производства конечный продукт проходит стадию очистки. В итоге, говорит Жерносек, контроль содержания остаточных примесей свободного госсипола в препарате с помощью высокочувствительного метода высокоэффективной жидкостной хроматографии показывает отсутствие свободного госсипола в субстанции как непосредственно после изготовления, так и после её хранения.

Говоря проще, вред для организма человека — нулевой, заключает замдиректора по качеству «Ниармедик Фарма».

Фармацевты, вперед!

Завод в Обнинске — одно из предприятий, которые активно включились в осуществление национальной стратегии «Фарма 2020», начатой в 2009 году. Ее главная цель — развитие отечественной фармацевтики, импортозамещение, внедрение инноваций и стандартов GMP на производстве лекарственных препаратов. Государственную поддержку в рамках «Фарма 2020» получили свыше 300 компаний, использующих передовые стандарты производства и высокотехнологичные разработки. И среди всех отраслей российской промышленности фарминдустрия демонстрирует сейчас один из самых высоких темпов роста.

По поручению президента России Владимира Путина Минпромторг подготовил новую стратегию развития фармотрасли, рассчитанную до 2030 г, которая в первую очередь должна обеспечить потребность российского здравоохранения в качественных и недорогих лекарствах, в высокотехнологичной медтехнике, инновационных материалах медицинского назначения с широким спектром применения. «Фарма-2030» призвана поддержать российские компании и дать им возможность наладить в стране мощное современное производство фармпрепаратов, успешно конкурировать на внутреннем и мировом рынке. Всего несколько лет назад импортные препараты составляли около 70% списка жизненно необходимых и важнейших лекарств. В конце прошлого года на одном из совещаний в правительстве РФ были озвучены красноречивые цифры: сейчас примерно те же 70% — это препараты, которые полностью соответствуют критериям отечественного производства. 68% позиций списке ЖВНЛП — лекарства, вся линейка которых выпускается полностью на территории РФ. Еще12% в нашу страну поставляют в виде сырья, которое требует расфасовки и упаковки. Импорт — лишь оставшиеся 20%.

Важнее всего, конечно, — интересы пациентов. И главная заповедь медицины «не навреди!» к фармацевтике относится в полной мере. Соблюсти ее можно только одним способом: проверяя и еще раз проверяя эффективность и безопасностьпрепаратов. По данным директора Центра экспертизы и контроля лекарственных средств Минздрава России Дмитрия Горячева, одна из главных положительных тенденций на сегодня — именно то, что российские компании стали не просто копировать иностранные лекарства и создавать более дешевые аналоги-дженерики, но и производить оригинальные препараты. Причем такие, которые во время лабораторных и клинических исследований успешно проходят все этапы проверок на безопасность и эффективность. «Если изначально наша страна находилась в так называемом дженериковом тренде, говорит Дмитрий Горячев», — то сейчас можно наблюдать уже совершенно другую картину».