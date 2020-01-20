Москва, , 12:46 — REGNUM После возобновления роста 17 января рубль начал 20 января новую торговую неделю на мажорной ноте, продолжив попытки восстановления, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Однако, натолкнувшись на поддержку в районе 61,30 руб., доллар перешел к коррекции и отыграл утренние потери. На данном этапе ввиду отсутствия значимых драйверов и новостей пара может какое-то время провести в режиме консолидации, прежде чем определится с более выраженным вектором движения.

В пользу покупок рубля говорит дорожающая нефть, которая открылась бычьим гэпом 20 января на волне роста напряженности на Ближнем Востоке.

В частности, после блокировки экспортных портов ливийская нефтяная корпорация объявила о чрезвычайном положении, а в Ираке на фоне массовых протестов была приостановлена добыча на месторождении Аль-Ахдаб.

Впрочем, если в ближайшее время обойдется без дальнейшей эскалации, котировки могут оперативно откатиться, тем более что уже сейчас Brent пробуксовывает в районе 65,50 доллара за баррель и рискует снова оказаться под отметкой 65 долларов.

На стороне российской валюты также играет налоговый период, равно как и общий позитивный настрой высокодоходных активов в целом и валют развивающегося сегмента в частности.

В противовес выступают довольно устойчивые позиции доллара на Форексе после публикации благоприятной статистики из США на минувшей неделе. На этом фоне пара может войти в режим консолидации и в краткосрочной перспективе обосноваться в диапазоне 61,20−61,80 руб.», — считает эксперт.

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