Ростов-на-Дону, , 12:45 — REGNUM В порту Ростова-на-Дону компания «Акватория» намерена построить четыре причала. Ожидается, что объекты появятся к середине 2021 года.

Причалы разместят в районе промышленной зоны Заречная, расположенной на левом берегу реки Дон, уточняет информагентство «ПортНьюс» со ссылкой на руководителя «Администрации морских портов Азовского моря» Сергея Сафоничева.

Терминал, построенный инвестором в лице ООО «Акватория», планирует осуществлять обработку зерновых и генеральных грузов объёмом до 1 млн тонн в год. В настоящее время на объекте выполнено 70% проектных работ.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области планируется построить крупный зерновой терминал. Реализацией проекта в морском порту Азова займутся правительство Ростовской области, Сбербанк России и ООО «Азовский морской терминал». Пропускная способность будущего объекта составит от 1,5 млн тонн в год.