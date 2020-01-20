Тбилиси, , 12:40 — REGNUM Экспорт из Грузии в 2019 году, в сравнении с предыдущим годом, вырос на 12,4% и достиг почти $3,8 млрд, сообщает Национальная служба статистики Грузии предварительные данные за прошлый год. Импорт в Грузию за этот же период уменьшился на 0,8% и составил немногим более $9 млрд. Общий объем внешнеторгового оборота увеличился на 2,7%, до $12,8 млрд.

Экспорт из Грузии в страны СНГ вырос на 20% и превысил $2 млрд, составив 53,1% в общем объеме экспорта. Импорт из стран СНГ за прошлый год уменьшился на 9,5%, превысив $2,4 млрд, что составляет 26,9% от всего объема импорта. Внешнеторговый оборот со странами этой группы вырос на 1,8% и превысил $4,4 млрд.

По всем показателям страны СНГ обходят страны ЕС, торгово-экономическое сотрудничество с которыми правительством Грузии объявлено приоритетным. Экспорт в страны Евросоюза в прошлом году вырос на 13% и достиг $825,7 млн, импорт уменьшился на 7,4%, до $2,3 млрд, а общий объем внешнеторгового оборота сократился на 2,8%, до $3,1 млрд.

В тройке крупнейших торговых партнеров Грузии первое место продолжает занимать Турция, на которую приходится $1,8 млрд, или 14,1% всего внешнеторгового оборота Грузии. На втором месте так же стабильно находится Россия — $1,5 млрд, или 11,5% внешнеторгового оборота Грузии. Третья позиция отведена Китаю — до $1,1 млрд, или 8,5% внешнеторгового оборота.

Причем, по экспорту из Грузии первое место, как и в 2018 году, занимает Азербайджан, хотя экспорт в эту страну уменьшился на 0,7% и составил $499 млн. На втором месте Россия — $497 млн, рост экспорта составил 13,9%. К лидерам значительно приблизилась Армения — $413 млн, экспорт в которую за прошлый год вырос на 47,9%.

По импорту в Грузию лидирует Турция — $1,6 млрд, рост составил 9,5%. Второе место занимает Россия — $976 млн, рост составил 4,5%. Импорт из Китая увеличился на 3%, до $859 млн, и он по этому показателю занимает третью позицию.