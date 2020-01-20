Подгорица, , 12:39 — REGNUM Наиболее развитыми муниципалитетами в Черногории являются Будва, Тиват и Подгорица, а наименее развитыми — Гусинье, Андриевица и Петница, сообщает министерство экономики страны.

Индекс развития высчитывается раз в три года, на его основе делается вывод о предоставлении муниципалитету средств из Фонда выравнивания. Для самых слабых муниципалитетов поступления из этого фонда составляет значительную часть бюджета.

Муниципалитеты с индексом развития 100 считаются среднеразвитыми. В стране только у шести из 24 муниципалитетов индекс выше 100 — Будва, Тиват, Подгорица, Котор, Херцег-Нови и Бар.

Все остальные — ниже среднего.

Муниципалитеты с индексом развития выше 100 не имеют права на распределение денег из Фонда выравнивания, тогда как остальным средства распределяются по формуле, которая зависит от количества жителей и дохода от подоходного налога на душу населения.