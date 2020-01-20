Симферополь, , 12:38 — REGNUM За 20 месяцев Керченский пролив пересекли 8,7 миллиона автомобилей. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 января в инфоцентре «Крымский мост».

«Автодорожная часть Крымского моста также работает в штатном режиме. За 20 месяцев Керченский пролив пересекли 8,7 млн машин, в том числе 114 тысяч автобусов и почти 950 тысяч грузовиков», — уточнили в инфоцентре.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря 2019 года по Крымскому мосту запустили железнодорожное движение. Спустя почти месяц по нему проехало сто пассажирских поездов.

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