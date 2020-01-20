Псков, , 12:35 — REGNUM В Псковской области на социальные выплаты для детей от трёх до семи лет смогут рассчитывать родители более 26 тыс. детей, на эти цели потребуется более 1,7 млрд рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом было заявлено сегодня, 20 января, на рабочем совещании по реализации послания президента РФ Владимира Путина в регионе, которое провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В 2020 году эта мера поддержки будет установлена на уровне 50% от прожиточного минимума в Псковской области (около 5,5 тыс. рублей), с 2021 году достигнет величины целого прожиточного минимума — более 11 тыс. рублей.

Первые выплаты материнского капитала на первенца, о чём также заявил президент в послании Федеральному собранию, планируется начать весной. Псковский губернатор Михаил Ведерников подчеркнул, что необходимо особое внимание обратить на то, чтобы синхронно с предоставлением федерального материнского капитала были введены и меры поддержки, которые касаются регионального материнского капитала.

Ранее он отмечал, что материнский капитал на первого ребёнка смогут получить порядка 2,1 тыс. семей — это ещё почти 1 млрд рублей.

Ещё одна мера соцподдержки, упомянутая в послании, — бесплатное горячее питание для школьников. Им, по расчётам региональной власти, предстоит обеспечить около 28 тыс. учащихся младших классов.

«Всего три тезиса из послания — но они уже затрагивают большинство семей региона и потянут почти на 3 млрд рублей», — ранее заявил губернатор региона Михаил Ведерников на своей странице в соцсети Instagram.

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