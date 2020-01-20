Давос, Швейцария, , 15:54 — REGNUM 19 января представители Всемирного экономического форума (ВЭФ) опубликовали свой рейтинг стран по социальной мобильности, сообщает Yonhap News.

Согласно опубликованным данным, при составлении рейтинга учитывался 51 показатель в 10 секторах, включая здравоохранение, образование, социальную защиту, доступ к технологиям, справедливая заработная плата и возможности трудоустройства.

Известно, что лидером списка стала Дания, набрав 85,2 балла из 100 возможных. За ней следуют Норвегия (83,6 балла), Финляндия (83,6 балла), Швеция (83,5 балла) и Исландия (82,7 балла).

Отмечается, что Германия расположилась на 11-м месте, Франция — на 12-м месте, Канада — на 14-м месте, Япония — на 15-м месте, Австралия — на 16-м месте, Сингапур — на 20-м месте, Великобритания — на 21-м месте, Южная Корея — на 25-м месте.

В самом низу списка оказались Камерун (80-е место), Сенегал (81-е место) и Кот-д'Ивуар (82-е место).

Всемирныйэкономическийфорум (ВЭФ) — швейцарская неправительственная организация, наиболее известная организацией ежегодных встреч в Давосе.