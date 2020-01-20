Симферополь, , 12:31 — REGNUM Скорость движения поездов по Крымскому мосту корректируют в режиме реального времени. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 января в инфоцентре «Крымский мост».

«Эксплуатация железной дороги идёт в штатном режиме. На мосту работают системы автоматики, которые коммуницируют с постом управления на керченском берегу. Дежурные на посту в режиме реального времени следят за графиком движения составов, корректируют их скорость и интервал. Параллельно ведётся технический надзор за состоянием опор и пролётных строений, в том числе с помощью приборов и датчиков», — отметили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту. Спустя почти месяц по нему прошло сто пассажирских поездов.

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