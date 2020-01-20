Москва, , 12:28 — REGNUM В России долг клиента банка в среднем за три года вырос почти на 30%. На начало 2017 года средний размер долга перед банком составлял около 192 тыс. руб., в 2018 году — около 225 тыс. руб., свидетельствуют данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

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По итогам 2019 года долг среднестатистического заемщика российского банка вырос почти на 11% и составил 249 тыс. руб.

Самый большой долг у граждан 31−40 лет. За год задолженность перед банками в среднем выросла на 12,5%, до 319 тыс. руб. Также активно растёт долг у молодых людей 22−25 лет: за 2019 год на 14% — до 134,7 тыс. руб.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (66%) считают, что кредиты усложняют жизнь, делают её хуже. По мнению 18% граждан, кредиты облегчают жизнь.

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