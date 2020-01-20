Москва, , 12:13 — REGNUM России лучше вообще отказаться от доллара во внешней торговле, в частности, за поставленную ранее военную технику, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя начало выплат рядом стран за ранее осуществлённые поставки вооружения.

«Объем долгосрочных заказов российского вооружения для зарубежных стран составляет $55 млрд, а ежегодный экспорт отечественного оружия и военной техники достигает $14−15 млрд.

Помимо развития военно-технического сотрудничества с традиционными партнерами Индией и Китаем, РФ добилась больших успехов с Мьянмой, Лаосом, Вьетнамом, Камбоджей.

Активно развивается взаимодействие с Филиппинами, Шри-Ланкой, Таиландом, Индонезией. По экспорту оружия Россия занимает второе место в мире.

При этом покупатели американского оружия это, прежде всего, страны НАТО, которые это делают в добровольно-принудительном порядке.

Создать проблемы в расчетах по долларам — это абсолютно не рыночная конкуренция, не честная игра. Но это реальность современного мира. России лучше отказаться от доллара во внешней торговле.

Решение ситуации напрашивается само собой: для Европы есть евро, для Азии — юань, для стран СНГ — российский рубль. Впрочем, если брать оборонный экспорт, а также кредитование покупателей оружия Россией, то данные сделки можно вообще перевести на рубль», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, страны, которые задолжали России за ранее осуществлённые поставки вооружения и военной техники, начали выплачивать деньги.

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