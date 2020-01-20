Симферополь, , 12:11 — REGNUM Первые сто пассажирских поездов проехали по Крымскому мосту с момента открытия железнодорожного сообщения через Керченский пролив. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 января в инфоцентре «Крымский мост».

«Сотым по счёту стал поезд, выполнявший рейс из Севастополя в Санкт-Петербург. Он пересёк Керченский пролив 19 января в 23:10 по московскому времени», — отметили в инфоцентре.

Сейчас, по словам специалистов, железнодорожная часть Крымского моста ежесуточно принимает от двух до четырех пассажирских составов дальнего следования «Таврия».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту.

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