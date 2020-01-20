Москва, , 12:09 — REGNUM Супруга депутата Госдумы Валерия Гартунга (фракция «Справедливая Россия»), чья компания попала в медиаповестку в 2019 году в свете судебного спора с группой ГАЗ за права на знак знаменитого советского автомобиля «Победа», пополнила семейный актив новой компанией. Марина Гартунг 30 декабря 2019 года учредила ООО «Русский робот», которое прописано в Сколково, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным ЕГРЮЛ, фирма имеет уставный капитал 100 тыс. рублей и планирует заниматься научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. Марина Гартунг там числится и гендиректором, и единственным владельцем. Помимо этого, у супруги депутата, представляющего Самарскую, Оренбургскую и Челябинскую области, в активе — доли в 11 юрлицах Москвы и Челябинской области.

Не лишним будет напомнить, что резидента Сколково имеют доступ к федеральным грантам, а также налоговым льготам. К примеру, они получают освобождение от налога на прибыль, освобождение от налогообложения налогом на имущество организаций, пониженный тариф страховых взносов — 14%, а также право на компенсацию таможенных платежей на товары, которые используются для осуществления исследовательской деятельности.

Пока неизвестно, получил ли «Русский робот» статус резидента, но роботы — это одно из направлений разработки компаний в Сколково.

Напомним, весной 2019 года стало известно о том, что ООО «Хартунг», принадлежащее семье депутата Гартунга, обратилось с иском к ПАО «ГАЗ» (Нижний Новгород). В своём заявлении истец требовал прекратить досрочно правовую охрану товарного знака. Речь шла о знаке автомобиля «Победа». «Хартунг» планировало производить на своём челябинском заводе спецтехнику, запчасти, используя марку «Победа». В «ГАЗ» подобное использование знака назвали «не патриотичной идеей».

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