Барнаул, , 11:59 — REGNUM Классическим примером «популистского пиара» назвал алтайский общественник, председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ. На своей странице Facebook поэтому поводу он написал:

«В советские времена банковские затраты включали в тариф жилищных и коммунальных услуг. Но затем по требованию президента было решено ограничить рост тарифов в ЖКХ и поставщики услуг, прежде всего энергетики и поставщики воды и тепла, пролоббировали исключение из тарифов банковских платежей и появилась комиссия.

Формально президенту рапортовали, что тарифы мало растут, но про появление дополнительных комиссионных платежей естественно не докладывали — ведь они формально в тариф не входят. Далее уже интересы банков пролоббировали банкиры, которые через антимонопольную службу убедили правительство, что надо создать конкурентную среду между банками и предложили выделить комиссию, чтобы банки конкурировали между собой снижая комиссию.

Но данная антимонопольная мера не сработала, так как более 70% рынка банковских услуг с населением отдано «Сбербанку», а «Сбербанк» не может же существовать без сверхприбылей и спонсировать разные чемпионаты. Поэтому монопольная позиция «Сбербанка» свела на нет попытки добиться снижения размера комиссионных платежей.

Могу отметить по своему ТСЖ: эти комиссионные реально даже в «Сбербанке» колеблются от 3 до 6,5%. Цифра 6,5% вскрылась при платежах через сложные платежные системы, на которую пожаловалась мне жительница одной квартиры. Когда я ей посоветовал не мудрить, а просто с квитанцией перейти через дорогу и заплатить в банке, где счет ТСЖ, дама возразила, что она «продвинутая».

Так что реально примитивным «запретом» вряд ли что удастся достичь и остаётся банковские расходы затолкать куда-то, и это три варианта. Первое. Банковские платежи внести снова в тариф, но тогда нарушатся благостные доклады президенту.

Второе. Банковские расходы повесить на управляющие компании (ТСЖ), но это просто маскировка, повышающая платежи по «текущему содержанию жилья». Третье. Оставить эти расходы в виде «комиссии», но создать условия для конкурентной среды в банковском секторе».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что законопроект об отмене банковской комиссии по переводам граждан за коммунальные услуги может быть внесен в Госдуму в ближайшие месяцы, известил руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов. По данным «Известий», речь идёт либо о соответствующей поправке в Жилищный кодекс либо о внесении ряда изменений в закон о банках, о национальной платежной системе и некоторые другие нормативные документы.

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