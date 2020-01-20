Минск, , 11:49 — REGNUM Белорусские нефтяные предприятия работают с минимальной загрузкой мощностей в условиях отсутствия контрактов с основными нефтяными компаниями РФ. Об этом сообщил представитель пресс-службы концерна «Белнефтехим».

Он отметил, что экспорт нефтепродуктов по-прежнему приостановлен. Текущая загрузка предприятий такова, что поддерживаются только ключевые технологические процессы.

«Приоритетными остаются поставки нефтепродуктов на внутренний рынок», — приводит слова представителя «Белнефтехима» Интерфакс.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Белоруссия ранее не продлили контракты на поставку российской нефти, с 1 января действующих договоров нет. 20 января стало известно о приостановке соответствующих переговоров.

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