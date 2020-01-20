Вашингтон, , 11:49 — REGNUM На аукцион Sotheby’s будет выставлен на продажу родстер Lamborghini Veneno из ограниченной серии. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Торги по продаже гиперкара состоятся 5 февраля текущего года в Париже.

Всего было создано девять моделей Veneno. Причём моделей в кузове родстер изготовили четыре единицы. Стоит отметить, что автомобиль, который продадут на аукционе, является вторым родстером, построенным Lamborghini.

Пробег, выставленного на продажу авто, равен 450 км. Внутри машина украшена сатиновой чёрной отделкой, которая контрастирует с элементами из углеволокна с зелёно-лаймовыми акцентами. Тормозные суппорты у машины зелёного цвета. В этом же цвете выполнены элементы переднего сплиттера, боковые «юбки» и задний диффузор. Сиденья автомобиля обтянуты зелёной кожей.

Ожидается, что родстер будет продан за сумму от 5 до 6,12 млн долларов (307,29 — 376,12 млн руб).

Ранее глава отдела исследований и разработок Lamborghini Маурицио Реджиани заявил, что итальянский автопроизводитель бренда в рамках финала гонок Lamborghini Super Trofeo World 2020 представит мощнейшую версию кроссовера Urus ST-X.

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