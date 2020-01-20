Москва, , 11:46 — REGNUM На сегодняшний день не видно факторов, благоприятных для роста мировой экономики, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 20 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз международного рейтингового агентства Fitch, согласно которому рост мировой экономики в 2020 году составит 2,6%.

«Благоприятных факторов для роста мировой экономики пока не видно. Те проблемы, с которыми мировая экономика сталкивалась до сих пор, так и остались неразрешёнными, — сказал Колганов. — В первую очередь речь идёт о серьёзном дестабилизирующем влиянии финансового рынка. Сейчас финансовый рынок находится в достаточно благоприятной ситуации, и там стабильный рост показателей. Однако сама возможность того, что если на финансовых рынках произойдут какие-то негативные процессы, это тут же скажется на мировой экономике, создаёт не очень благоприятный фон. И эта проблема не преодолена. Любые потрясения на финансовом рынке могут вызвать дестабилизацию реального сектора экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, в мире назревает новый виток глобального экономического кризиса.